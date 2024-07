Pascal Praud et vous - «Je mets depuis toujours sur le même plan Mélenchon et Le Pen, il est hors de question de choisir», fulmine Jean-François Copé

INTERVIEW

Avec 10% des suffrages au premier tour des élections législatives, le parti des Républicains a réalisé un score largement au-delà des attentes et pourrait servir d'arbitre dans certaines circonscriptions. Toutefois, le camp de François-Xavier Bellamy, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, qui n'ont pas suivi l'alliance proposée par Eric Ciotti avec le Rassemblement national, se refuse à donner des consignes de vote à ses partisans.

"Ma position, elle est très claire, il est hors de question que je choisisse entre l'extrême droite et l'extrême gauche, entre LFI et le RN", a assuré Jean-François Copé au micro de Pascal Praud et vous, sur Europe 1. "Les valeurs du Rassemblement national sont complètement incompatibles avec les réalités et les nécessités du moment. Mais hors de question d'accepter la moindre concession à l'égard de la France insoumise et des mélenchonistes. Je mets depuis toujours, sur le même plan, Mélenchon et Le Pen", a-t-il poursuivi.