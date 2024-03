C'est une des familles les plus illustres de France : celle du général de Gaulle. Un honneur et une fierté, mais aussi parfois une difficulté à trouver sa place. Yves de Gaulle, fils de Philippe de Gaulle et petit-fils de Charles de Gaulle, l'affirme dans l'émission Pascal Praud et vous. "Il n'a pas été facile, ni pour ses enfants, de trouver la place que nous pouvions envisager dans cette très grande ombre portée qui était celle du général de Gaulle", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Il met un point d'honneur aussi à expliquer que son grand-père ne faisait aucun favoritisme avec sa famille. "Mon grand-père, le général, a créé trois décorations, la médaille de la Résistance, l'ordre national du Mérite et évidemment l'ordre des Compagnons de la Libération. Il n'en a donné aucune des trois à son fils", raconte-t-il.