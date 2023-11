Journaliste et éditorialiste, Franz-Olivier Giesbert a répondu vendredi aux questions de Pascal Praud et des auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous. À l'occasion de la sortie de son nouveau livre Histoire intime de la Vème République, tragédie française, l'ancien directeur des rédactions du Figaro et du Point a évoqué le président actuel, Emmanuel Macron, en l'égratignant. "Non, il n'a aucune volonté, il n'a pas de colonne vertébrale", a-t-il affirmé sur Europe 1.