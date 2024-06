Pascal Praud et vous - Européennes 2024 : une auditrice de centre-gauche explique pourquoi elle a voté pour la première fois pour le RN

C'est une victoire historique pour le Rassemblement national qui a obtenu 31,4% des suffrages lors des élections européennes. Pascale, auditrice de l'émission "Pascal Praud et vous" et se disant historiquement de centre-gauche, a confié avoir voté pour la liste de Jordan Bardella pour la première fois. Habitant à Brest, elle explique ce choix par des raisons d'insécurité. "En Bretagne, nous étions relativement épargnés par rapport à tout ce qu'on pouvait entendre, notamment dans la capitale, dans les grandes villes. Et j'avoue que la situation s'est dégradée et on le ressent depuis un peu plus de cinq ans".

Elle explique également ne pas être la seule à avoir changé de bord politique. "J'ai été surprise en parlant avec des amis, en disant ouvertement que j'allais voter RN. J'ai été surprise de voir que des gens, des amis qui étaient sur la même longueur d'onde que moi, des gens qui étaient plutôt à gauche qui m'ont dit, 'je vais faire pareil, je vais voter RN'".