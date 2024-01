Pascal Praud et vous - Christine Kelly approchée par Éric Ciotti pour les européennes : «On a beaucoup discuté...»

Christine Kelly va-t-elle se lancer dans la course aux élections européennes ? La journaliste et présentatrice de CNews était l'invitée de l'émission Pascal Praud et vous ce mercredi, tandis que l'hebdomadaire Valeurs actuelles révélait dans la matinée qu'elle aurait été approchée par Éric Ciotti, le patron des Républicains, pour figurer sur la deuxième place de la liste LR. Une information sur laquelle Christine Kelly a été interrogée. "On a beaucoup discuté avec Éric Ciotti, mais j'aime mon travail", a-t-elle répondu sur Europe 1.