Pascal Praud et vous - «C'est difficile de baisser la dépense publique parce qu'il y en a trop», assure Éric Woerth

Le député Eric Woerth explique au micro de Pascal Praud qu'il est compliqué de faire baisser le train de vie de l'État, car la dépense publique est omniprésente. Il assure toutefois qu'une solution est possible, sous condition de temps et de courage. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

157,4 milliards d'euros. C'est, selon le dernier pointage publié mardi par le ministère chargé des Comptes publics, le déficit du budget de l'État français. Mais comment expliquer que le pays soit dans une telle situation, qu'au fil des années, les responsables politiques qui se sont succédé n'ont pas réussi à faire baisser le train de vie de l'État ? "Parce que tout le monde s'en moque, parce que ce n'est jamais une priorité ou jamais pour très longtemps", répond au micro de Pascal Praud et vous , Éric Woerth, député macroniste de l’Oise.

"Curieusement, et presque contre-intuitivement, c'est difficile de baisser la dépense publique parce qu'il y en a trop", ajoute l'ex-ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État entre 2007 et 2010. Mais une solution existe pour mettre un terme à cette situation, deux choses "que l'on n'a pas en politique généralement : du temps et du courage".