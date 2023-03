«Paris, soulève-toi !» : malgré l'adoption de la réforme des retraites, la rue continue de crier

La rue crie encore malgré l'adoption de la réforme des retraites. À Strasbourg, Lyon, Nantes, Rennes ou Paris, les manifestants continuent de battre le pavé contre le projet du gouvernement. À chaque fois, ces scènes virent aux débordements, entre affrontements avec les forces de l'ordre et dégradations. À Paris, des centaines de personnes étaient rassemblées aux quatre coins de la capitale. 171 manifestants ont été interpellés dans la capitale.

Le reflet de la colère des Français

Younès est écœuré par l'adoption de la réforme des retraites : "On crie des choses qui sont dures à entendre. C'est juste le reflet de la colère des Français. Il faut nous entendre. En nous ignorant, ça va juste s'empirer", explique-t-il. Le jeune homme poursuit sa route rue de Rivoli après avoir tiré une barrière au milieu de la rue. "Paris, soulève-toi !", crie un autre manifestant, repris en chœur par des dizaines de personnes.

Une nouvelle journée de mobilisation nationale

C'est un jeu du chat et de la souris qui se joue dans les rues de Paris alors que des CRS tentent de disperser ces cortèges spontanés. Un important dispositif sécuritaire est déployé place de la Bastille, lieu symbolique pour les manifestants. Aurore tente de rejoindre la place : "Je trouve la colère du peuple très juste. On a juste envie qu'elle soit entendue. Je pense que c'est maintenant qu'on se mobilise et qu'on ne peut plus attendre."

Cette enseignante l'affirme : elle descendra encore dans la rue contre la réforme des retraites. Jeudi, une nouvelle journée de mobilisation nationale est prévue.