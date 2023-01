«On ne fait pas une réforme des retraites par idéologie», estime Éric Woerth

Pas de doute pour Éric Woerth, la très contestée réforme des retraites est une nécessité. En faisant référence à des propos tenus par la député NUPES Sandrine Rousseau lors de la manifestation des jeunes contre la réforme samedi, le questeur de l'Assemblée nationale estime "qu'on ne fait pas une réforme des retraites par idéologie".

"La réalité est celle que l'on avait annoncée en 2010. Je disais qu'il restait à peu près une décennie d'équilibre du système de retraite", explique-t-il en mentionnant la réforme des retraites qu'il défendait en 2010 lorsqu'il était ministre du Travail lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. "Le système des retraites est la reproduction de votre modèle de vie. Les choses changent et donc la retraite aussi", a-t-il poursuivi.

"L'intérêt de la France"

L'ancien ministre estime qu'il s'agit dans cette réforme de "prendre en compte les attentes, de mettre beaucoup de justice et de redistribution dans le système de retraites et de prendre en compte la pénibilité. Il faut aussi dire qu'un certain nombre de nos concitoyens ne peuvent pas travailler un peu plus longtemps". Cela étant, le député de l'Oise estime que cette réforme des retraites est "dans l'intérêt de la France, l'avenir du pays, l'avenir de la population, l'avenir de nos systèmes de retraites".

Face à certains membres de l'opposition du gouvernement, qui appelle à la retraite à 60 ans, Éric Woerth estime qu'une retraite fixé à cet âge mènerait à la disparition du système de retraite.