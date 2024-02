«On n'a pas le droit de jouer l'escalade» : Sébastien Lecornu répond au discours de Vladimir Poutine

"Les capacités militaires des forces armées (russes) ont été multipliées. Elles avancent avec assurance dans plusieurs directions", a déclaré Vladimir Poutine ce jeudi. Dans son discours à la Nation, le président russe a jugé que les menaces occidentales créaient un "réel" risque de conflit nucléaire, en réponse à la prise de parole d'Emmanuel Macron, n'excluant pas, en début de semaine, l'envoi de troupes en Ukraine, en guerre contre la Russie depuis plus de deux ans.

Alors qu'il visitait une usine de drones à Labège, près de Toulouse ce jeudi après-midi, le ministre des Armées Sébastien Lecornu est revenu sur les mots du maître du Kremlin. "Quand on représente une puissance nucléaire, militaire, on n'a pas le droit d'être irresponsable et de jouer l'escalade", a-t-il d'abord estimé.

"La Russie fait preuve d'une agressivité nouvelle"

Sébastien Lecornu a analysé le discours de Vladimir Poutine, en ajoutant qu'il avait "aussi parlé des menaces qui venaient de l'Occident et qui pèsent sur la Fédération de Russie. Cette rhétorique, ce discours qui consiste à se faire passer pour la victime et l'agressé, alors qu'on sait tous très bien que la Russie est l'agresseur en Ukraine", a-t-il critiqué.

"Et mieux que ça", a poursuivi le ministre : "J'ai eu l'occasion de le dire récemment. La Russie fait preuve d'une agressivité nouvelle et joue avec les seuils, y compris vis-à-vis des intérêts français". Pour Sébastien Lecornu, enfin, "il ne faut pas d'inversions dans le narratif".