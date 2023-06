Olivier Klein, ministre délégué au Logement, sera l'invité d'Europe 1 midi ce lundi

Inflation, mal-logement, prix de l'immobilier… La France traverse une crise du logement depuis plusieurs mois. Pour inaugurer ce lundi le Conseil national de la refondation dédié au logement, Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, sera l'invité d'Europe 1 midi à partir de midi. Il répondra en direct aux questions des auditeurs, que vous pouvez dès à présent poser par message privé sur le Twitter d'Europe 1 ou au 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé.

Posez vos questions à @OlivierKlein93 , Ministre délégué à la Ville et au Logement

Lundi dans Europe 1 Midi à partir de 12h Olivier Klein répondra en direct à vos questions

➡️ Posez lui vos questions en commentaires ou en message privé ou au 01 80 20 39 21 (non surtaxé) pic.twitter.com/e1yQgLhJMg — Europe 1 (@Europe1) June 2, 2023

Avant d'être ministre, il a dirigé l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), puissant instrument de la politique de la ville, et a été maire d'une des communes les plus pauvres de France, Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), qu'il a contribué à désenclaver. Depuis son arrivée à l'hôtel de Roquelaure, siège du ministère, il répète à l'envi sa formule : "que le logement ne soit pas la bombe sociale de demain".

"Pour nous, le ministre du Logement, et encore plus Olivier Klein de par son parcours, est un allié", a affirmé Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui regroupe des associations d'aide aux personnes sans domicile. Dans le cadre du CNR Logement, il devait lui-même annoncer début mai les mesures qu'il retenait… mais la réunion a été reportée d'un mois à la demande de Matignon qui a ensuite pris la main sur les annonces. Entre-temps, l'exécutif a préparé le terrain à de nouvelles coupes budgétaires, alors que promoteurs et constructeurs avertissent d'une crise inédite.