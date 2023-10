Olivier Dussopt confirme la tenue de la conférence sociale sur les bas salaires le 16 octobre

Vers une revalorisation salariale ? C'est ce qu'espère bon nombre de ménage, dont le budget est rongé depuis plus d'un an et demi par l'inflation. Les prix augmentent mais les salaires, eux, restent pour la plupart figés. Une situation d'autant plus compliquée lorsque ceux-ci sont au niveau du salaire minimum. En réponse, Emmanuel Macron avait promis lors des rencontres à Saint-Denis une grande conférence sociale sur les bas salaires, les carrières et le salaire minimum. Une conférence qui se tiendra le 16 octobre prochain, confirme Olivier Dussopt, ministre du Travail.

Réunion bilatérale au préalable

"Nous allons la réunir sous la présidence de la Première ministre, que j'accompagnerai évidemment, le 16 octobre au Conseil économique, social et environnemental", a-t-il affirmé au micro de Sonia Mabrouk. "J'ai commencé à échanger avec les partenaires sociaux. Nous allons les recevoir en réunion bilatérale dans les jours qui viennent pour préparer cette réunion et nous souhaitons que puisse être d'abord partager des diagnostics sur l'évolution des salaires, l'évolution du Smic, sur les effets de la prime d'activité…", poursuit-il.

Le président de la République avait précisé qu'il y sera "question des branches où la rémunération est inférieure au salaire minimum" et de "l'évolution des salaires et des revenus".