Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron confirme une réforme constitutionnelle «sur la base d'un consensus»

Le président de la République Emmanuel Macron a confirmé mardi qu'une réforme constitutionnelle propre à la Nouvelle-Calédonie se tiendrait "sur la base d'un consensus", comme prévu par les Accords de Nouméa de 1998 qui arrivent à expiration.

A l'issue des trois référendums d'autodétermination qui ont rejeté l'indépendance, le processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie se poursuivra avec ce changement de statut dont "le degré" et "l'ambition" dépendront "du calendrier et de ce sur quoi on sait se mettre d'accord", a-t-il précisé lors d'un entretien sur Nouvelle-Calédonie la 1ère, RRB et Caledonia.

