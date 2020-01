Nouvel an chinois : le défilé prévu à Paris est annulé annonce Anne Hidalgo

Le nouveau coronavirus est désormais présent sur quatre continents dont la France. Trois personnes contaminées sont actuellement soignées à Paris et à Bordeaux. Leur état est rassurant selon les dernières déclarations du directeur général de la Santé. Cependant les mesures pour endiguer l'épidémie se poursuivent. A Paris, la communauté chinoise a décidé d'annuler les festivités prévues dimanche après-midi. Anne Hidalgo, maire sortante de Paris et candidate à sa réélection est l'invité du Grand Rendez-Vous. Elle a exprimé sa solidarité avec les autorités chinoises.

"La situation en France n'est pas du tout de même nature"

"J'ai rencontré hier la communauté chinoise de Paris qui est dans l'émotion et dans l'inquiétude. Elle a souhaité elle-même annuler le défilé prévu place de la République". La maire de Paris veut néanmoins rassurer sur la propagation de l'épidémie en Chine. "La situation en France n'est pas du tout de même nature. Nous travaillons avec le ministère de la Santé. Il faut un pilote dans l'avion, et ce sont les autorités sanitaires qui ont mis en place des contrôles de l'accès à nos frontières dans les aéroports et le dispositif des hôpitaux qui est prêt à fonctionner."

"La santé d'abord"

Anne Hidalgo est en contact avec les deux touristes soignés à Paris. "Ils vont plutôt bien", rassure la maire. "Il ne faut pas céder à la panique, mais être vigilant. Et respecter la décision des associations chinoises de Paris qui n'avaient pas vraiment le cœur à la fête."

Le président chinois Xi Jinping a interdit le départ de groupe de touristes vers l'étranger, y compris la France. A Paris, le tourisme chinois est une manne pour l'économie locale, cependant l'édile de la capitale souligne les priorités actuelles. "Les précautions doivent être prises à l'endroit d'où part cette épidémie", assure-t-elle. " Nous verrons dans les semaines à venir, mais dans cette situation c'est la santé d'abord !"