Borne à Matignon : «Il n'est un mystère pour personne qu'elle était un second choix», lance Philippe Bas

Récemment nommée Première ministre, l'ancienne ministre du Travail, Élisabeth Borne, ne fait pas l'unanimité. À l'inverse de certains de ses confrères Républicains, Philippe Bas, sénateur LR de la Manche, l'a félicité pour sa nomination à Matignon. "Il s'agit tout de même du gouvernement de la France, certains l'oublient", a-t-il expliqué jeudi sur Europe 1 avant d'ajouter "il n'est un mystère pour personne qu'elle était un second choix pour le président de la République".

Il faut "une force d'opposition gaulliste"

Polytechnicienne, ancienne directrice de la RATP et trois fois ministre sous Emmanuel Macron, Élisabeth Borne cochait beaucoup de cases. C'est aussi un visage connu qui a mené de grosses réformes, parfois impopulaires. Selon un sondage CSA pour CNews, les Français jugent favorablement sa nomination à Matignon et accordent leur confiance à 53%. Mais pour Philippe Bas, il faudra la juger sur sa politique et non sur son CV.

Par ailleurs, l'ancien ministre a rappelé qu'une "respiration de la démocratie" est nécessaire pour permettre "aux Français d'avoir d'autres possibilités quand ils ne sont pas contents de leur gouvernement que de voter aux extrêmes". "C'est la raison pour laquelle une force d'opposition gaulliste, centriste, de la droite républicaine est absolument nécessaire à la démocratie", a-t-il conclu.