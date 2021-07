"Nous allons l'imposer" : Estrosi annonce le retour du masque dans certains secteurs de Nice

INTERVIEW

La progression du variant Delta fait planer une ombre sur l’été. Le département des Alpes-Maritimes est le plus touché de France, avec 77% des cas de Covid-19 liés à cette souche réputée plus contagieuse. Face à cette situation, le maire de Nice, l’ex-LR Christian Estrosi, annonce une série de nouvelles mesures sanitaires dans sa ville pour tenter de limiter les contaminations. "Nous sommes toujours en vert, mais ne nous leurrons pas […] il y aura dans notre pays une quatrième vague. Sera-t-elle dans 3 semaines ? Dans 5 semaines ? À la fin de l’été ? D’ores et déjà nous devons prendre les mesures nécessaires pour nous y préparer", a déclaré Christian Estrosi vendredi, au micro d’Europe Matin.

Alors que des villes côtières et touristiques comme Le Touquet et Saint-Malo conservent une obligation de port du masque dans certaines rues, Nice devrait rapidement leur emboiter le pas. "Je suis en train de regarder quels sont les secteurs qui nécessitent qu’il soit imposé. Mais nous allons l’imposer", annonce le maire.

Un "label de confiance vaccin" pour les commerçants

Christian Estrosi souhaite également accélérer la vaccination de ses administrés, pour atteindre un taux de 80% de Niçois complétement vaccinés d’ici la fin du mois d’août. "Si nous n’atteignons pas un minimum de 80% avant la fin de l’été, nous n’aurons pas un niveau d’immunité collective suffisant pour nous protéger", alerte l’édile. "Nous allons protéger encore plus les populations fragiles et celles qui peuvent être vecteurs de transmission. Voilà pourquoi nous allons aller les vacciner sur leur lieu de travail. Des équipes mobiles vont sillonner la ville", détaille-t-il.

Le maire de Nice entend aussi mettre en place un "label de confiance vaccin" sur les devantures des commerçants vaccinés. Il assure avoir déjà reçu plusieurs centaines de demandes en ce sens. "Il n’est pas question de discriminer qui que ce soit", précise Christina Estrosi, qui souhaite également que la vaccination soit rendue obligatoire pour les personnels soignants. "Pour moi, c’est tout à fait scandaleux que dans le milieu hospitalier des médecins refusent de se faire vacciner, ça devrait être une obligation", s'agace-t-il.