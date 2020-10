"Nous allons imposer la neutralité religieuse à tous ceux qui concourent au service public", promet Darmanin

INTERVIEW

Lors de son discours sur "les séparatismes" au sein de la République, vendredi, Emmanuel Macron a annoncé l’extension du principe de neutralité imposé aux fonctionnaires aux salariés des entreprises privées qui ont été délégués pour réaliser des services publics. "Les fonctionnaires, les agents publics embauchés par l’Etat ou les collectivités doivent avoir un devoir de neutralité, religieuse et politique", a rappelé au micro du Grand Rendez-vous dimanche, sur Europe 1, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur. Mais, ajoute-t-il, "nous devons répondre à un prosélytisme, à un communautarisme de plus en plus important dans les délégataires de services publics", note-t-il. C’est-à-dire au sein des sociétés payées par l’Etat ou les collectivités pour prendre en charge l’une de leurs compétences.

"Aujourd’hui, avec la loi que nous portons avec Marlène Schiappa (la ministre déléguée à la Citoyenneté, ndlr), nous allons imposer la neutralité politique et religieuse à tous ceux qui concourent au service public : agents des piscines, agents des sociétés de transports, agents des marchés, etc.", énumère le locataire de la place Beauvau.