«Notre système éducatif renforce les inégalités», s’insurge Hervé Morin

Invité sur Europe Matin jeudi, l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin, a fustigé la théorie du grand remplacement, défendu par Eric Zemmour. Au micro de Sonia Mabrouk, il a affirmé qu'elle n'était pas une réalité et que le problème se trouvait ailleurs, à l'école. "La question dont on parle est celle de l'intégration et de l'assimilation. Quand vous êtes dans un pays où le système éducatif ne marche pas, comment voulez-vous réussir l'intégration de populations avec des cultures différentes ?", interroge-t-il. "On parle de personnes qui sont nés dans nos hôpitaux et qui sont allés dans nos écoles".

Pécresse a un "véritable projet pour l'école"

"Aujourd'hui, c'est dis-moi d'où tu viens, dis-moi quelle est ta famille et je te dirai l'école que tu feras", déplore Hervé Morin. "C'est un scandale. Dans un pays aussi attaché à l'égalitarisme, on accepte un système qui renforce les inégalités". Pour le président de la région Normandie, l'éducation doit donc être au cœur des préoccupations des candidats à la présidentielle. "Valérie Pécresse, elle, a un véritable projet pour l'école", assure l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy.

Hervé Morin a reconnu que cette problématique ne datait pas d'il y a seulement cinq ans. "Elle dépasse l'ère du quinquennat", a-t-il souligné.