La nomination du Premier ministre se fait encore attendre. Invitée de l'émission Pascal Praud et vous, la députée des Hauts-de-Seine Ensemble pour la République Constance Le Grip acquiesce que cette prise de décision n'a pas été anticipée. "On aurait pu imaginer des méthodes qui permettent de prendre son temps et d'une manière plus organisée", accorde la députée.