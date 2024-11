Nicolas Daragon annonce le lancement de «17Cyber», une plateforme pour lutter contre la cybercriminalité

Comment lutter contre la cybercriminalité ? Chaque année, environ 300.000 personnes déposent plainte sur des sujets de cyberharcèlement ou d'hameçonnage. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de lancer une plateforme unique, appelée le "17Cyber", pour lutter contre les cyberattaques et la cyberdélinquance.

La plateforme sera lancée le 17 décembre

Une plateforme sur laquelle il sera possible de déposer plainte, a précisé Nicolas Daragon, ministre délégué chargé de la Sécurité du quotidien, invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi. "Ils vont pouvoir entrer en contact direct avec un gendarme ou un policier. Il y aura un chat en direct comme ça existe sur d'autres sites Internet et on pourra avoir des réponses", a-t-il annoncé.

La plateforme sera lancée le 17 décembre 2024 et sera disponible gratuitement, 7j/7, 24h/24.