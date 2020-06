Municipales : pour Anne Hidalgo, une dernière ligne droite... à vélo

REPORTAGE

Elle a un boulevard devant elle. Anne Hidalgo est bien partie pour conserver son siège de maire de Paris. Le sondage BVA-Europe 1-La Tribune que nous dévoilons lundi matin la donne en tête devant Rachida Dati et Agnès Buzyn. Dimanche après-midi, accompagnée de l'écologiste David Belliard, la maire sortante a sillonné les rues de la capitale à bicyclette.

Masquée et casquée, Anne Hidalgo a rappelé son projet écolo entre deux coups de pédale. "Certains voudraient nous faire repartir en arrière, voudraient faire croire que finalement la ville devrait encore se construire autour de la voiture individuelle thermique et polluante", a déploré Anne Hidalgo auprès d’Europe 1. "Il faut nous donner de la force pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin pour une ville où l'on respire, une ville qui soit plus apaisée."

L'urgence climatique au cœur du programme

A ses côtés, son allié écologiste David Belliard avec qui elle a fusionné ses listes en vue du second tour : "Il y une urgence, cette urgence ça s'appelle le dérèglement climatique et nous devons y répondre de manière extrêmement forte et pratique. C'est ce que nous faisons ensemble aujourd'hui", assure-t-il.

C'est sous les fenêtres de la mairie du Ve arrondissement que le cortège de vélos a fait une première halte. Et ce n'est pas un hasard : la maire sortante LREM Florence Berthout s'est alliée à Rachida Dati pour le second tour. "Nous sommes en conquête. Lorsque nous avons aménagé cette place pour supprimer les grands parkings à voitures, nous avons eu une opposition farouche de la maire du Ve arrondissement, d'ailleurs je ne sais pas très bien pour qui elle roule exactement", explique Anne Hidalgo.

Nettement avantagée dans les sondages dans la course à la mairie de Paris, elle rappelle toutefois que l'élection n'est pas jouée. Avant de se remettre en selle.