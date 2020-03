Municipales : les bureaux de vote ont ouvert dans une France confinée

Les bureaux de vote des élections municiplaes commencent à ouvrir en France. Quelque 47,7 millions d'électeurs, dont 330.000 ressortissants de l'Union européenne, sont appelés aux urnes, alors que le pays a fermé à minuit tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays". Le scrutin, dont le deuxième tour doit avoir lieu le 22 mars, sera clos à 18 heures, 19 heures ou 20 heures selon les communes.

Des appels au report

Si jeudi soir, Emmanuel Macron a annoncé le maintien du scrutin, de nombreuses personnalités demandent à présent le report in extremis de l'élection. Pas moins de six présidents de région - Valérie Pécresse (Ile de France), Xavier Bertrand (Hauts de France), Gilles Simeoni (Corse), Carole Delga (Occitanie), Renaud Muselier (PACA), et Hervé Morin (Normandie) -, parmi d'autres élus, ont réclamé le report du scrutin, s'attirant une réponse agacée de l'exécutif.