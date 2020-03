Municipales : Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont

Après Edouard Philippe au Havre, c'est la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a voté pour le premier tour des municipales, dimanche, à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Elle a respecté les "gestes barrière" recommandés aux électeurs. Arrivée aux environs de 11 heures au bureau de vote de l'école Jean-Jacques Rousseau dans une ville quasi déserte, la députée de la circonscription s'est lavé les mains en arrivant, a voté et émargé avec son propre stylo, selon des journalistes de l'AFPTV. Le maire RN sortant de cette commune de 27.0000 habitants et candidat à sa propre succession Steeve Briois, et le député RN Bruno Bilde, l'accompagnaient. Marine Le Pen est repartie sans faire de déclaration.

En une demi-heure, une dame est venue voter avec masque et gants, et quelques électeurs avec des gants et leurs stylos, selon l'AFPTV.