Municipales : l'écologiste Emmanuel Denis l'emporte à Tours

L'écologiste Emmanuel Denis a remporté le second tour des municipales à Tours dimanche, face au maire sortant Christophe Bouchet (UDI-LR), avec 54,94% des voix.

"On a réussi à transformer la dynamique du premier tour en victoire"

>> EN DIRECT - Municipales : les dernières informations sur le second tour

"On a réussi à transformer la dynamique du premier tour en dynamique de victoire. Et c'est une grosse satisfaction", a déclaré le candidat EELV, qui était arrivé en tête avec 35,5% des voix, lors du premier tour. "C'est le résultat d'un travail de longue haleine débuté il y a trois ans. On a essayé d'inventer une nouvelle manière de faire de la politique", a déclaré l'ingénieur aux méthodes parfois originales (il s'était notamment déguisé en Trump en 2017 pour promouvoir l'écologie sur la plus grande place de Tours).

037050

Un taux de participation "un peu plus élevé que le national"

"La ville de Tours a un taux de participation un peu plus élevé que le national. Cela signifie que nous avons créé un élan", a ajouté le futur maire, qui avait rallié toute la gauche sur sa liste dès le premier tour. "Je suis très heureux aussi de faire partie de cette vague verte. Si nous avons un grand réseau de villes écologistes, on aurait l'espoir de pouvoir changer les choses au niveau national", a-t-il espéré.