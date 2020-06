Municipales à Paris : Rachida Dati peut encore gagner, selon Christian Jacob

INTERVIEW

Rachida Dati peut-elle remporter la ville de Paris ? À moins d'un mois du second tour des élections municipales et malgré la nette avance d'Anne Hidalgo selon un dernier sondage publié dimanche, le patron des Républicains croit aux chances de l'ancienne ministre de la Justice. Invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1, Christian Jacob affirme qu'il est encore possible que Rachida Dati gagne le second tour le 28 juin dans la capitale.

"Les choses sont simples"

"Dans cette forme de triangulaire avec la République en Marche, qui peut sérieusement imaginer qu’Agnès Buzyn devienne maire de Paris ? Absolument personne, y compris elle-même, y compris ses premiers soutiens", lance Christian Jacob. Pour le député de Seine-et-Marne, dans la capitale, "les choses sont simples".

"Soit on considère que Madame Hidalgo est une excellente maire et à ce moment-là les gens satisfaits voteront pour elle, mais si ça n’est pas le cas, la seule alternative, c’est Rachida Dati", dit-il, appelant "l’ensemble des Parisiens à se mobiliser autour des listes de Rachida Dati".

"Agnès Buzyn doit être auditionnée"

Christian Jacob charge encore Agnès Buzyn, souhaitant qu'elle soit, à l'occasion des commissions d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire, "auditionnée dans les meilleurs délais (...) comme le Premier ministre". "C’est scandaleux qu’elle ne le soit pas avant les municipales", dénonce le député de Seine-et-Marne. "On va installer une commission d'enquête, mais il ne faudrait pas auditionner Madame Buzyn ? Après ses déclarations ?", s'interroge Christian Jacob. "Mais dans quelle République sommes-nous ?"