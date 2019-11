Municipales : à Lille, les hostilités sont lancées entre Martine Aubry et son ex-directrice de cabinet

C’était un secret de Polichinelle, c’est désormais officiel : Martine Aubry sera candidate à sa réélection à la mairie de Lille. Une annonce que l'ancienne première secrétaire du PS a faite jeudi soir, lors d'une interview au quotidien régional La Voix du Nord. À la tête du beffroi de la capitale des Flandres depuis 18 ans, elle va devoir notamment affronter... son ancienne directrice de cabinet, Violette Spillebout, qui se présente sous l'étiquette LREM.

L'ancienne directrice de cabinet contre la dame des 35 heures

La vassale prend les armes contre la reine. Après avoir collaboré avec la dame des 35 heures pendant une dizaine d'années, Violette Spillebout a décidé de revenir en politique et devra faire face à une Martine Aubry qui n'a pas pu s'empêcher de dénoncer une "France sous tension du fait de la politique d'Emmanuel Macron". Une petite phrase suffisante pour que sa rivale tire la première salve de la campagne lilloise : "Martine Aubry a toujours été anti-gouvernement, anti-Sarkozy, anti-Hollande, anti-Macron...Et le résultat, c'est une ville qui est isolée et qui perd ses chances". Tout en qualifiant le choix de l'édile de candidature par défaut.

" Ils verront si je suis dans le dépit ou l'énergie ! "

Une pique qui n'a pas échappée à l'emblématique maire de Lille : "Ils verront si je suis dans le dépit ou l'énergie ! Franchement, y aller en traînant les pieds non, mais ce n'est pas [non plus] mon genre d'y aller en me disant 'la reine-mère arrive et elle va être élue'". Et d'affirmer, "j'y vais comme à chaque fois que j'ai porté un combat de fond, et c'est avec les Lillois que je veux le réussir".

À peine les hostilités lancées, il se murmure déjà dans la capitale des Flandres que le candidat LR Philippe Daubresse pourrait s'allier avec Violette Spillebout en vue du deuxième tour. De leurs côtés, les Verts, France insoumise et le Rassemblement national viendront aussi compliquer le jeu d'une élection qui sera sans doute l'une des plus compliquées pour Martine Aubry.