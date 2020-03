Municipales 2020 : Gérald Darmanin élu dès le premier tour à Tourcoing

Élu difficilement en 2014, à 600 voix près dans une triangulaire face au Parti socialiste et au Rassemblement national, avant de passer la main en 2017, le candidat Gérald Darmanin a connu un premier tour des élections municipales beaucoup plus tranquille, six ans plus tard : le ministre de l'Action et des Comptes publics a été élu dès le premier tour.

Pas de départ du gouvernement ?

Tête de liste, l'ancien maire de la ville de 2014 à 2017, date de son entrée au gouvernement, Gérald Darmanin ne devrait pas quitter le gouvernement pour retrouver son fauteuil de maire. Il avait annoncé fin janvier sa candidature "pour être maire", tout en soulignant par la suite qu'il ne dirait pas non si on lui demandait de "servir son pays".

https://graphics.afpforum.com/builds/20200113-municipales-live-2020/#/results-standalone?code=59599 ">

Interrogé sur son avenir au gouvernement, dimanche soir, le ministre s'est dit prêt à "continuer" son action à la fois locale et nationale. "J'ai toujours dit que si le président de la République continuait à me faire confiance, et s'il me permettait de le faire, je serais très heureux de continuer mon action nationale et locale", a-t-il affirmé, sans donner plus de précisions.