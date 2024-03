Mort de Frédéric Mitterrand : Emmanuel Macron rend hommage au chantre de «la culture pour chacun»

Emmanuel Macron a rendu hommage à l'ex-ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, décédé jeudi, saluant un homme qui "vécut mille existences, toutes tissées d'un fil rouge : la culture pour chacun".

"Il laisse derrière lui un grand vide"

"Ses légendaires 'Bonsoir !' vont nous manquer", a encore écrit sur X le chef de l'État, adressant ses "pensées à sa famille, à ses proches et aux fidèles de ses émissions". De son côté, Gabriel Attal a salué la mémoire d'un "homme épris de tout ce qui touchait de près ou de loin à la culture". "Un homme qui avait la soif insatiable d'apprendre et le projet constant de faire", a-t-il renchéri, estimant que la France perdait "un homme de culture total".

"Ministre, homme de lettres, de culture et des médias, il laisse derrière lui un grand vide après une vie faite de passion politique et d'amour du cinéma", a évoqué pour sa part la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Son homologue au Sénat, Gérard Larcher, a lui rendu hommage à l'"ancien ministre aux multiples casquettes culturelles et voix singulière de la télévision".

"Il fut un grand ministre de la Culture, dont la passion a marqué notre pays. Sa contribution à l'art et à la politique transcende les clivages", a déclaré pour sa part le patron des Républicains, Eric Ciotti. Neveu d'un socialiste, Frédéric Mitterrand avait un temps été au Mouvement des radicaux de gauche (MRG), parti de centre-gauche, avant de soutenir Jacques Chirac en 1995, lors de l'élection présidentielle.