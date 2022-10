Meurtre de Lola : l’exécutif veut éteindre la polémique sur la faiblesse de sa réaction

Ne pas passer à côté du choc et de l'émotion. C'est l'objectif de l’exécutif, après le meurtre atroce de Lola, la collégienne de 12 ans dont le corps a été retrouvée dans une malle dans le XIXème arrondissement de Paris. La principale suspecte avait l’obligation de quitter le territoire mais la décision administrative n’a pas été exécutée à l’issue du délai de 30 jours qui lui était laissé pour partir.

Un fait qui rend le sujet politique. Lors des questions aux gouvernement ce mardi à l'Assemblée national, les Républicains et le Rassemblement National étaient vent debout. Face aux réactions, l’exécutif s’indigne et fustige une récupération de "l’extrême droite". Et pour tenter d’éteindre la polémique sur la faiblesse de sa réaction, les parents de Lola ont été reçus hier à l’Elysée.

"Condoléances et soutien"

La dernière fois qu’Emmanuel Macron avait accueilli des proches endeuillés, c'était il y a deux ans, pour recevoir ceux de Samuel Paty. Le président tenait donc à rencontrer les parents de Lola qui étaient accompagnés ce mardi en début d’après-midi par leurs frères et sœurs. Le chef de l’État, accompagné de sa femme Brigitte Macron, leur a présenté ses condoléances et les a assurés de tout son soutien.

La première dame, qui s’exprime rarement sur des sujets d’actualité, avait dès lundi qualifié le crime d'"abominable".

Aider les parents dans leurs démarches administratives

Gérald Darmanin, lui aussi, était présent. Le ministre de l’intérieur avait déjà eu plusieurs fois les parents de Lola au téléphone, ces derniers jours. Son entourage précise qu’il s’est engagé à les aider dans leurs démarches administratives, d’abord, pour récupérer le corps de l’adolescente le plus rapidement possible pour que des obsèques puissent se tenir, mais aussi pour les aider à déménager loin de Paris, où ils ne veulent plus vivre depuis le drame.

Face à l'emballement politique et médiatique, un conseiller du ministère de l'Intérieur souligne également que la famille de Lola ne souhaite aucune manifestation et aucune tentative de récupération.