Mayotte : Emmanuel Macron sous le feu des critiques après plusieurs propos polémiques

Entre des déclarations jugées racistes, sexistes ou homophobes rapportées par le journal Le Monde et un échange tendu avec des habitants de Mayotte jeudi, Emmanuel Macron a suscité un tollé au sein de la classe politique. Le chef de l'Etat s'est défendu en assurant répondre à des gens qui "insultaient la France".

En bras de chemise, sous tension, le visage rouge de colère, Emmanuel Macron a perdu ses moyens face à une foule de Mahorais révoltés qui réclamaient de l'aide, lors de son déplacement à Mayotte jeudi.

Réponse à "des gens du RN qui insultaient la France"

"Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que si ce n'était pas la France, vous seriez 10.000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens", s'est emporté le chef de l'Etat.

Les images ont fait le tour du monde et suscité un tollé au sein de la classe politique française. Si pour le RN ou le patron UDR Eric Ciotti, Mayotte mérite mieux que "le mépris présidentiel macroniste", la gauche en profite pour réclamer une fois de plus, avec insistance, la démission du président de la République, dénonçant un "comportement de colon".

Emmanuel Macron s'est justifié, expliquant avoir répondu à "des gens du RN qui insultaient la France". Mais ce n'est pas tout, puisqu'à cette révolte s'ajoute une autre polémique au sujet de propos qu'aurait tenus le chef de l'État ces dernières années, rapportés dans une enquête du journal Le Monde. Des propos homophobes, comme "la Cage aux folles", mais aussi racistes, avec l'emploi du terme "Mamadou".

Malgré un démenti ferme de l'Elysée, rien n'y fait. La kabbale autour de la personne du président enflamme désormais les réseaux sociaux.