Match de foot caritatif : malgré le boycott de la Nupes, près de 35.000 euros récoltés

Après les polémiques, place au match. Ce mercredi avait lieu la rencontre entre des députés et des stars du ballon rond. Sans surprise, les anciennes stars et les vedettes ont largement dominé une équipe de députés clairsemée, Résultat : 8 buts marqués par les stars, contre seulement 2 pour les députés. Mais pour Karl Olive, le capitaine de l'équipe et député des Yvelines, il faut avant tout voir le positif. "On a progressé, parce que l'an dernier avec l'équipe parlementaire, on avait pris 15 buts", se souvient-il. "Là, 8-2, c'est un vrai progrès par rapport à l'an passé", plaisante-t-il au micro d'Europe 1.

Coup du sort supplémentaire pour les députés, l’ailier droit du Rassemblement national, Julien Odoul, a été évacué sur une civière quelques minutes après le coup d’envoi, victime d’une rupture de la rotule en tombant tout seul. Il était pourtant très optimiste au début du match, expliquant "qu'on a tous le même maillot, c'est une grande fierté. Et j'espère que l'on va pouvoir mettre quelques buts".

Être présent "pour l'association"

Chez les stars, menées par un incroyable Matt Pokora auteur d’un triplé, on se félicite de l’argent récolté sans vouloir rentrer dans les polémiques. "Le sport, ça rassemble les gens. Donc, si nous aussi on se met à faire des différences avec qui on joue au foot, ça risque d'être compliqué", regrette le chanteur. Et d'ajouter : "Et puis, on se doit d'être là avant tout pour l'association".

Devant ce succès, beaucoup de députés s’interrogent sur le boycott de ce match et certains y voient une véritable tentative de diversion aux affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou qui frappent la Nupes depuis une semaine.