INTERVIEW

Une pique ironique mais un tacle en bonne et due forme. Mercredi soir, Marine Le Pen a raillé les accointances entre le projet porté par les différents candidats Les Républicains et le sien : d'après la candidate du Rassemblement national, ces idées sont tellement proches qu'elle a "l'impression de lire (son) programme" lorsqu'elle se penche sur les débats entre Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse.

