Marine Le Pen se rendra au Tchad pour rencontrer le président Mahamat Idriss Déby.

Marine Le Pen se rendra au Tchad du 15 au 17 mars pour s'entretenir avec le président Mahamat Idriss Déby Itno. Ce déplacement suit une visite en 2017 auprès de son prédécesseur Idriss Déby, et intervient après le renforcement des liens du Tchad avec des pays comme les Émirats arabes unis et la Turquie.

La leader du Rassemblement national Marine Le Pen effectuera un déplacement au Tchad dans les prochains jours, a-t-on appris mercredi auprès de son entourage.

D'après le site Africa Intelligence, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale se rendra au Tchad du 15 au 17 mars, et s'entretiendra lors de ce déplacement avec le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. L'entourage de Le Pen n'a pas confirmé ces dates.

Dernière visite au tchad

La triple candidate à la présidentielle, battue en 2017 et en 2022 au second tour par Emmanuel Macron, s'était déjà rendue au Tchad en 2017. Elle s'était alors entretenue avec Idriss Déby Itno, père et prédécesseur de l'actuel chef de l'État.

Propulsé au pouvoir par une junte après la mort de son père en avril 2021, Mahamat Idriss Déby Itno vient de remporter une écrasante victoire aux élections sénatoriales qui parachève sa mainmise sur le pays.

Sous son mandat, le Tchad a obtenu fin janvier le retrait total des troupes maintenues par la France après la décolonisation, après la rupture surprise de l'accord de coopération militaire entre les deux pays fin novembre 2024.

Et ces derniers mois, ses liens se sont resserrés avec les Emirats arabes unis, la Turquie et la Hongrie. En 2023, Le Pen s'était également rendue au Sénégal, où elle avait rencontré le président Macky Sall.