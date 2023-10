Marine Le Pen estime qu'il faut un État palestinien pour qu'il y ait un «responsable des exactions commises»

La création d'un État palestinien peut-elle amener une paix durable avec Israël ? Longtemps évoquée lors des différents moments de tensions entre l'état hébreu et la bande de Gaza, aujourd'hui aux mains du Hamas, cette option est de nouveau discutée depuis l'attaque du Hamas samedi, dont les conséquences ont aujourd'hui fait plus de 1.600 morts. Marine Le Pen, invitée de la Grande interview Europe 1 - CNews ce mardi, s'y est d'ailleurs montré favorable pour qu'il y ait un "responsable des exactions commises" sur ce territoire.

Nommer des responsables

"J'ai toujours défendu l'existence de deux états. Il faut un État palestinien parce qu'il faut que l'État palestinien soit responsable précisément des exactions qui sont commises par son sol ou de son sol, de milices terroristes tels que le Hamas", avance au micro de Sonia Mabrouk la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale.

"Il faut qu'il y ait une responsabilité, sinon il n'y a pas de responsable. Je crois à la responsabilité et donc non, j'espère que la solution à deux états n'a pas été définitivement assassinée, elle aussi en quelque sorte, comme l'amélioration des relations entre Israël et des pays arabes. Je le souhaite mais c'est sûr qu'elle n'est pas d'actualité", conclut Marine Le Pen.

Une démarche qui pourrait aussi protéger les populations sur place. "Une partie de la population palestinienne soutient probablement le Hamas. Mais pour l'autre, elle est otage. Donc, il faudrait peut-être que la communauté internationale demande à l'Égypte d'ouvrir un asile pour permettre à la population palestinienne d'évacuer Gaza", a-t-elle soutenu un peu plus tôt.