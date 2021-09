Marine Le Pen est l'invitée exceptionnelle d'Europe 1 ce mardi

À sept mois de la présidentielle, Europe 1 inaugure "Présidentielle 2022, les candidats face à Europe 1", un nouveau format dont l'objectif est de décrypter et analyser les programmes des différents candidats. Tous se succéderont au micro de la station.

Sonia Mabrouk recevra, à 8h13, Marine Le Pen pour une grande interview politique.

L'entretien sera suivi d’un débat à 8h30 avec la candidate RN à la présidence de la République mené par Dimitri Pavlenko, aux commandes d'Europe Matin, entouré de Sonia Mabrouk et de Mathieu Bock-Côté.

Dimitri Pavlenko, Emmanuel Duteil, chef du service économie et social et Louis de Raguenel, chef du service politique de la station, reviendront ensuite sur les déclarations de la candidate et les décrypteront.