Macron promet une "page nouvelle" de "libertés et de responsabilités" pour les acteurs locaux

Les acteurs locaux vont connaitre "une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites". C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution dimanche. Une annonce concernant "ceux qui agissent au plus près de nos vies", comme les maires, les hôpitaux, entrepreneurs ou les universités.

De nouveaux équilibres dans les pouvoirs et les responsabilités

Souvent critiqué pour la verticalité de son action, notamment pendant la crise, le président de la République semble avoir voulu répondre à ces critiques. "Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Face à l’épidémie, les citoyens, les entreprises, les syndicats, les associations, les collectivités locales, les agents de l’Etat dans les territoires ont su faire preuve d’ingéniosité, d’efficacité, de solidarité. Faisons-leur davantage confiance. Libérons la créativité et l’énergie du terrain", a-t-il déclaré.

"Il me reviendra avec vous de bâtir de nouveaux équilibres dans les pouvoirs et les responsabilités. J’en ai la conviction profonde : l’organisation de l’Etat et de notre action doit profondément changer", a annoncé Emmanuel Macron. "C’est pourquoi je veux ouvrir pour notre pays une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies, libertés et responsabilités pour nos hôpitaux, nos universités, nos entrepreneurs, nos maires et beaucoup d’autres acteurs essentiels."