Élections européennes : Macron, Le Pen, Bellamy, Hollande... Ils ont voté !

De nombreuses personnalités et têtes de liste ont voté dimanche matin lors des européennes, à commencer par le président de la République, dont il s’agit du premier scrutin depuis l’arrivée au pouvoir, au printemps 2017. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont voté dimanche à la mi-journée dans la station balnéaire du Touquet, dans le Pas-de-Calais, où ils possèdent une maison.

Un rapide bain de foule pour le président

Le chef de l'État a quitté la villa Monéjan vers 12h15 et s'est offert un petit bain de foule sous haute sécurité, serrant des mains et échangeant quelques mots avec des riverains et curieux pressés devant la maison familiale. Il a ensuite parcouru en voiture, entouré de sa garde rapprochée, les quelques centaines de mètres qui le séparaient de l'Hôtel de ville, où se situe son bureau de vote. Plusieurs dizaines de personnes patientaient devant la mairie pour tenter de l'apercevoir. Tout sourire, le président de la République a glissé son bulletin dans l'urne un peu avant 12h30.

Emmanuel Macron a voté à la mairie du Touquet, pour ce premier scrutin depuis son élection. ©Ludovic Marin / Pool / AFP

À sa sortie, le chef de l'État a de nouveau salué la foule et serré de nombreuses mains. Emmanuel Macron était arrivé samedi soir au Touquet, pour y passer une partie du week-end avec son épouse. Après un déjeuner privé, il devait regagner l'Élysée dans l'après-midi. Plus tôt dans la matinée, son prédécesseur, François Hollande a lui déposé une enveloppe bleue à Tulle, en Corrèze, son fief historique.

L'ancien président de la République, François Hollande vient de voter à Tulle, en Corrèze. pic.twitter.com/z2oUXwqgc4 — Dragan Pérovic (@DraganPerovic) 26 mai 2019

Nathalie Loiseau a voté à Paris, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont

Nathalie Loiseau, tête de liste LREM, a voté dans le 7ème arrondissement de Paris. Le communiste Ian Brossat, Raphaël Glucksmann, leader de la liste PS "Place publique", l’Insoumise Manon Aubry ou encore l’écologiste Yannick Jadot ont également voté dans la capitale au cours de la matinée.

Le Premier ministre Édouard Philippe, quant à lui, s'est rendu dans un bureau de vote du Havre, la ville dont il a été le maire avant d'entrer au gouvernement. De son côté, François-Xavier Bellamy, qui conduit la liste des Républicains, a déposé son bulletin à Versailles, où il est adjoint au maire.

Fidèle à ses habitudes, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, a quant à elle déposé son bulletin vers 11 heures, dans un bureau de vote installé dans une école d’Hénin-Beaumont, dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Elle a échangé quelques mots en sortant, avant un déjeuner sur place en compagnie de sa garde rapprochée. Sa tête de liste pour les européennes, Jordan Bardella, s’est quant à lui rendu aux urnes peu après 8 heures du matin, en Seine-Saint-Denis.

À midi, quatre heures après l’ouverture des bureaux de vote en France métropolitaine, le taux de participation était de 19,26%, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour rappel, la participation n’était que de 15,70%, à la même heure, lors du précédent scrutin européen, en 2014.