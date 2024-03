Lutte antidrogue : à Marseille, Macron annonce des opérations «place nette XXL» dans une dizaine d'autres villes

Un discours de fermeté. En visite surprise à Marseille, dans le quartier de La Castellane où se déroule actuellement une opération "place nette XXL" pour lutter contre le trafic de drogue, Emmanuel Macron s'est exprimé devant des journalistes pendant une vingtaine de minutes. Le chef de l'État a annoncé qu'il s'agissait de "la première d'une série d'une dizaine d'opérations 'Place nette' dites 'XXL'" qui doivent s'étendre sur plusieurs semaines.

"Plus de 82 interpellations et une soixantaine de gardes à vue"

Emmanuel Macron a également affirmé ne "céder à aucun discours de défaite" face aux trafics de drogue, au début d'une vaste opération policière qui a déjà abouti à "plus de 82 interpellations et une soixantaine de gardes à vue" depuis lundi.

"Le narcotrafic est un fléau qui est croissant" et "la situation est très difficile", "à Marseille" comme dans "de plus en plus de villes, y compris de villes moyennes", a-t-il dit dans ce quartier sensible du nord de la cité phocéenne. "Oui, la drogue est notre ennemi", a-t-il insisté, promettant de mettre en place de nouveaux dispositifs pour "rendre la vie impossible aux consommateurs, rendre la vie impossible aux familles des plus jeunes qui servent de guetteurs".

Son action a déjà eu "des résultats" à Marseille

Le chef de l'Etat a assuré que son action depuis 2017 a déjà "eu des résultats" à Marseille, avec "des points de deal qui ont fondu" dans "plusieurs quartiers". Selon lui, les opérations "Place nette", qu'il avait dit vouloir systématiser lors de sa grande conférence de presse de mi-janvier, sont "inédites". Il a détaillé le déroulement des coups de filet: "En s'appuyant sur le travail de fond qui est mené depuis des années, on a identifié les cas qui étaient connus, les gens (...) dont on sait qu'ils rendent la vie impossible justement à un quartier, des têtes de réseaux à leurs relais les plus locaux".

Cette "pré-judiciarisation" des dossiers a ensuite permis de viser ces "criminels très dangereux" en mobilisant "près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers" depuis lundi sur Marseille pour "pilonner le territoire, pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants, ces réseaux de criminalité, ces tueurs, ces trafiquants de voitures" pendant plusieurs semaines, a-t-il ajouté.