Louis Sarkozy sur Emmanuel Macron : "Il est souvent injustement critiqué"

INTERVIEW

Invités mardi d'Europe 1 pour la sortie de leur livre d'entretien Une envie de désaccord(s), Louis Sarkozy et Cécilia Attias sont brièvement revenus sur le mandat d'Emmanuel Macron. "Personnellement, je ne le jugerai pas", a indiqué Cécilia Attias, estimant que l'actuel hôte de l'Élysée devait faire face "à des problèmes immenses". De son côté, Louis Sarkozy a estimé que le président de la République était "souvent injustement critiqué". "Je le trouve assez sympathique", a-t-il ajouté.

"J'ai beaucoup d'affection pour eux", ajoute Cécilia Attias à propos d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte. Et l'ancienne Première dame de revenir sur les attaques, parfois venues de l'étranger, visant Brigitte Macron. "Tous ces procès qui ont été fait contre elle étaient totalement inadmissibles et injustes", juge-t-elle.