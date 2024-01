Lois Egalim : «Je n'ai jamais eu le bras qui tremble pour protéger les plus petits producteurs», affirme Bruno Le Maire

C'est l'une des raisons de la colère des agriculteurs. Ceux qui manifestent et bloquent les routes depuis plusieurs jours demandent une meilleure rémunération et le respect des lois Egalim par les distributeurs. Les lois Egalim, votées en 2018, 2021 et 2023, devaient permettre "aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en répartissant mieux la valeur", peut-on lire sur le site du ministère de l'Agriculture.

"J'ai déjà prononcé des sanctions contre Leclerc"

E.Leclerc, Carrefour, Système U... Plusieurs enseignes de grande distribution sont pointées du doigt par les agriculteurs pour leur approvisionnement via des centrales d'achat européennes leur permettant de contourner la loi française. "J'ai déjà prononcé des sanctions contre Leclerc de plus de six millions d'euros" a affirmé Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, qui a reconnu cette pratique par les distributeurs et a assuré ne pas hésiter à "contrôler et sanctionner fermement" ceux qui ne respectent pas la loi.

"Je ne veux pas que le revenu des agriculteurs soit la variable d'ajustement des négociations commerciales"

"La loi Egalim s'applique à tous les distributeurs et s'applique aux centrales d'achat européennes. Donc, je vais lancer des contrôles spécifiques sur les centrales d'achat européennes pour m'assurer qu'il n'y a pas de contournement par ces centrales d'achat européennes des règles de la loi Egalim, c'est-à-dire la protection du revenu des agriculteurs. Je ne veux pas que le revenu des agriculteurs soit la variable d'ajustement des négociations commerciales", a-t-il ajouté, précisant que 500 contrôles sur les cinq grands distributeurs seront aussi lancés.

Au micro de Sonia Mabrouk, le ministre de l'Économie a affirmé ne pas avoir attendu ces blocages pour prendre des sanctions à l'encontre de ceux qui ne respecteraient pas la loi. "Je n'ai jamais eu le bras qui tremble pour faire respecter la règle et pour protéger les plus petits producteurs", a-t-il conclu.