Loi immigration : un article divise les membres de la droite sénatoriale et le gouvernement

À partir de ce lundi, le projet de loi immigration est débattu au Sénat. Un texte qui vise à faciliter les expulsions des étrangers en situation irrégulière et à régulariser les clandestins embauchés dans les métiers dits en tension. La droite, majoritaire au Sénat, a fait du retrait de cette mesure un préalable indispensable pour discuter du reste du texte.

Les longs mois de négociations n'ont toujours pas abouti. La droite en a fait une ligne rouge. "Ce sera le signal lancé au monde entier que la France, finalement, finit toujours par régulariser ceux qui ont fraudé ses frontières. Donc que c'est un préalable qu'on ne peut pas donner à la fois le signal qu'on veut expulser plus et en même temps qu'on voudrait régulariser toujours plus", explique Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat.

Des débats début décembre

Reste que la droite devra s'accorder avec ses alliés centristes, plus favorables à cette mesure de régularisation. Gérald Darmanin se dit prêt à négocier autant qu'il le faudra pour aboutir à un compromis.

Au-delà de cette mesure, Les Républicains chercheront à amender le texte pour, entre autres, faciliter les expulsions, restreindre les modalités de l'aide médicale d'État ou encore durcir les conditions du regroupement familial. Autant de mesures qui vont dans le bon sens pour la droite sénatoriale, même si, selon elle, seule une réforme constitutionnelle serait réellement efficace pour reprendre le contrôle de l'immigration. Une proposition de loi en ce sens sera débattue dans la chambre haute début décembre.