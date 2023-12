Loi immigration : à Calais, les mesures promises par Gérald Darmanin attendues de pied ferme

En criminalisant le passage de clandestins, passible désormais de 15 à 20 ans de prison, en renforçant les contrôles et les prises d'empreintes de migrants, Gérald Darmanin se dit convaincu que sa loi immigration sera efficace contre les réseaux de passeurs. Avec un outil supplémentaire : le rétablissement du délit de séjour irrégulier sur le territoire.

"Très concrètement, cela aiderait évidemment la lutte contre l'immigration irrégulière, notamment les personnes les plus violentes. Parce qu'ici, l'essentiel des personnes en situation irrégulière veulent simplement passer en Angleterre. Il y a aussi une petite partie de ces personnes qui est violente et que subit la population calaisienne. Et il faut évidemment, dans ces cas là, pouvoir les interpeller et pouvoir les faire condamner par la justice", a-t-il déclaré en marge de son déplacement.

"Ici, on n'est pas au théâtre"

Des mesures fermes attendues par Natacha Bouchart, la maire de Calais, exaspérée par le blocage des discussions à l'Assemblée nationale. "Nous avons besoin de cette loi. Ici, on n'est pas au théâtre, on n'est pas en train de se lancer des mots, des phrases qui ne veulent rien dire pour nous ici, dans la vraie vie, avec les vrais gens, qui vivons tous les jours, toutes les nuits, depuis tellement d'années, cette difficulté. Il faut vraiment que tous les parlementaires puissent avoir conscience de ça", a-t-elle confié au micro d'Europe 1.

Cette année, le nombre des traversées clandestines vers la Grande-Bretagne a été réduit d'un tiers. Gérald Darmanin veut croire que son texte accentuera cette tendance à la baisse. Mais le ministre s'est vite fait rattrapé par la réalité : en plein déplacement, deux personnes sont décédées lors de deux tentatives distinctes de traversées de la Manche vers l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, faisant également plus de 60 naufragés.