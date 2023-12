Migrants : naufrage meurtrier dans la Manche avant la visite de Darmanin à Calais

Un migrant est mort et un autre a été gravement blessé vendredi lors de deux tentatives distinctes de traversées de la Manche vers l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, le jour même où Gérald Darmanin est attendu à Calais sur le thème de l'immigration irrégulière.

9e décès en mer dans la zone depuis le début de l'année

Le bilan du premier naufrage, survenu au large de Gravelines (Nord) dans la nuit de jeudi à vendredi, est de "66 naufragés dont une personne décédée", a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Prémar) dans un communiqué. Il s'agit selon elle du 9e décès en mer dans la zone depuis le début de l'année "en lien avec le phénomène migratoire". "Potentiellement" deux autres personnes sont "disparues", a-t-elle précisé à l'AFP, ajoutant que les recherches se poursuivaient par moyens aériens et maritimes.

Une autre victime de ce naufrage, évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Calais en "urgence absolue" est passée "en état d'urgence relative", a indiqué une source proche du dossier à l'AFP. Une personne a également été gravement blessée lors d'une autre tentative de traversée au large de Sangatte (Pas-de-Calais) vendredi matin, a par ailleurs indiqué à l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais, sans plus de détails.

Darmanin attendu au commissariat et à la caserne de gendarmerie de Calais

Ces naufrages interviennent juste avant la visite à Calais de Gérald Darmanin, qui doit rencontrer vendredi matin les forces de l'ordre engagées dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Le ministre, qui a vu cette semaine l'Assemblée nationale rejeter son projet de loi sur l'immigration, est notamment attendu au commissariat et à la caserne de gendarmerie de Calais. "Son action n'aura fait qu'augmenter les risques, la détresse et les morts", a écrit sur X (ex-Twitter) l'association d'aide aux migrants Utopia 56, déplorant ce nouveau décès lors du naufrage de Gravelines.

Selon la Prémar, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime (Cross) a été informé en milieu de nuit "qu'une embarcation de migrants" était en difficulté "à moins de huit kilomètres des côtes au large de Grand Fort", près de Gravelines, avec une soixantaine de personnes à bord. Le Cross a alors engagé un navire de sauvetage pour secourir les naufragés, arrivé dans la zone "à 0h30". L'équipage a informé le Cross que l'un des boudins de l'embarcation était "dégonflé" et que des personnes étaient "à l'eau". L'ensemble des naufragés secourus ont été "débarqués et pris en charge au port de Calais".

Les deux derniers décès de migrants dans la Manche remontent au 22 novembre, quand un homme et une femme d'une trentaine d'années sont morts dans le naufrage de leur embarcation, qui avait chaviré peu après être parti d'une plage du littoral. Quelques jours plus tard, un homme avait été découvert mort sur une plage du Pas-de-Calais. Des vérifications sont menées pour déterminer s'il s'agit d'une troisième victime de cet accident.

Quelque 29.000 migrants sont parvenus à traverser la Manche

Le 12 août, six Afghans de 21 à 34 ans avaient perdu la vie dans un naufrage, le plus meurtrier dans le détroit du Pas-de-Calais depuis celui du 24 novembre 2021 : au moins 27 migrants avaient péri ce jour-là. Depuis les années 1990 et après la fermeture en 2002 d'un centre de la Croix-Rouge à Sangatte, des centaines d'exilés vivent dans des tentes et des abris de fortune à Calais ou Dunkerque pour tenter de rallier l'Angleterre, cachés dans des camions ou par bateau. Quelque 29.000 migrants sont parvenus à traverser la Manche sur de petites embarcations depuis le début de l'année, contre 44.000 l'an dernier à la même date, avait indiqué le 4 décembre la préfecture du Nord.