La préfecture du Nord interdit la conférence polémique de Mélenchon sur la Palestine

La conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine, prévue jeudi soir avec la militante franco-palestinienne Rima Hassan et contestée par une partie de la classe politique, a été interdite par la préfecture du Nord, qui invoque un risque de "trouble à l'ordre public". La conférence, qui devait initialement se tenir à l'université de Lille, avait déjà été interdite une première fois, l'université craignant que la montée des tensions internationales ne permette pas de garantir "la sérénité des débats", après la récente attaque de l'Iran contre Israël.

"Encore interdit de réunion. Hier l'université. Mais aujourd'hui la préfecture et dans un lieu public ouvert. (...) Nous interdire de réunion au prétexte de notre sujet est un abus de pouvoir de république bananière", a déploré Jean-Luc Mélenchon, lui-même présent symboliquement à l'avant-dernière place de la liste conduite par Manon Aubry.

Selon un communiqué de la préfecture, "des appels à la mobilisation lancés par plusieurs organisations" pourraient entraîner "des rassemblements, des attroupements et des heurts sur la voie publique, dans un climat de tensions géopolitiques accrues".

Elle souligne en outre que les forces de sécurité sont déjà fortement mobilisées jeudi par le plan vigipirate "urgence attentat", le match de coupe d'Europe Lille-Aston Villa et une commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie à la synagogue de Lille. Enfin, elle considère que la salle privée réservée in extremis pour l'évènement, limitée à 328 personnes, ne permet pas d'accueillir le public attendu en toute sécurité.

"Cet acharnement contre La France insoumise est totalement intolérable. En pleine campagne électorale, la décision d'annuler un évènement public auquel doivent participer des membres de l'opposition politique est un précédent extrêmement grave pour notre démocratie", a réagi LFI dans un communiqué.

