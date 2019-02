Niches fiscales : "Évidemment, on ne parle pas des chèques emploi service, on sait que c'est très efficace"

Le ministre de l'Economie, Gérald Darmanin, a annoncé ce week-end que le gouvernement envisageait de revenir sur certaines niches fiscales. "Le grand débat national permet de mettre ces sujets sur la table", confirme mercredi Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités territoriales chargé d’assurer la bonne marche du "grand débat national", au micro d'Audrey Crespo-Mara. Il tient toutefois à mettre fin à la rumeur selon laquelle les "chèques-emplois services", ces déductions d'impôts destinées aux particuliers qui emploient des personnes à domicile, seraient concernés.

Sortons ça de l'équation". "Évidemment, on ne parle pas des chèques-emplois services. On sait que c'est très efficace, que cela permet de lutter contre le travail au noir, que cela créé de l'emploi, alors sortons ça de l'équation", insiste Sébastien Lecornu.

Pour autant, "avec 470 niches fiscales, pour 100 milliards d'euros, la question de l'efficacité de certaines se pose. Que d'autres niches soient interrogées, sur leur efficacité et leur fonctionnement, c'est une bonne question", développe-t-il. Et de conclure : "Si demain on peut simplifier, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de tabou".