L'ex-numéro 2 du FNJ condamné à un mois de prison avec sursis pour des propos racistes

L'ex-numéro 2 du Front national de la jeunesse (FNJ), Davy Rodriguez, a été condamné mardi à un mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Lille pour des propos racistes tenus en mars 2018. Poursuivi pour "injure publique envers un particulier à raison de son appartenance ou sa non-appartenance à une race", il a également été condamné à verser 2.500 euros à la victime.

La victime "voulait simplement être reconnu dans son statut de victime"

Un amende de 1.000 euros et trois mois de prison avec sursis avaient été requis par le procureur Patrick Mignot, qui avait dénoncé des propos "inacceptables", d'une "gravité extrême" et "honteux". "Un mois de prison avec sursis, ce n'est pas négligeable au regard de sa personnalité et de son profil, mon client n'était pas dans la vengeance, il voulait simplement être reconnu dans son statut de victime", a réagi Me Kaltoum Gachi, avocate du plaignant.

Davy Rodriguez avait tenu ces propos visant un agent de sécurité d'un bar situé dans un quartier festif de Lille, où il passait une soirée avec plusieurs personnes. L'agent de sécurité, d'origine camerounaise, avait raconté au tribunal le 2 avril : Davy Rodriguez "s'est mêlé à une discussion que j'avais, il m'a pointé du doigt et a dit à l'autre 'laisse tomber, ces gens-là n'ont pas d'éducation'".

Ivre au moment des faits

Puis, selon le surveillant, il aurait enchaîné plusieurs insultes à caractère raciste à son encontre. Il avait déposé plainte le 12 mars 2018, deux jours après les faits, pour "insultes à caractère raciste". Le prévenu a reconnu avoir tenu "une partie" des propos qui lui étaient reprochés. Diplômé de Sciences Po Paris et actuellement élève avocat, il avait précisé qu'il était ivre au moment des faits et avait présenté ses excuses à la victime.

Sur une vidéo tournée lors de cette soirée et projetée à l'audience, on y voit Davy Rodriguez, visiblement agité, tenir des propos racistes à l'encontre d'une personne non identifiée. Davy Rodriguez, ex-assistant parlementaire du député du Rassemblement national (ex-FN) Sébastien Chenu, n'a plus aucune responsabilité au sein du RN.