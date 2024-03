Les sénateurs LR veulent interdire le changement de sexe des mineurs

Faut-il interdire les transitions de genre chez les mineurs ? Un rapport du Sénat le préconise. S'il est impossible aujourd'hui de changer de sexe à l'état-civil avant 18 ans, certains mineurs entament leur transition physique avant leur majorité. Difficile de quantifier ce phénomène puisqu'il n'existe pas de données officielles. Néanmoins, selon le ressenti de nombreux professionnels de santé, les demandes ont explosé ces dernières années. Les Républicains préparent une proposition de loi visant à encadrer plus sévèrement le changement de sexe avant 18 ans.

Un phénomène qui prend de l'ampleur, selon la sénatrice LR

Interdire la chirurgie dit de "réasignation sexuelle" pour les mineurs et les traitements hormonaux comme les bloqueurs de puberté est l'objectif de Jacqueline Eustache-Brinio. D’après la sénatrice LR du Val-d'Oise, "la transition sexuelle des jeunes pourrait devenir l'un des plus grands scandales éthiques de l'histoire de la médecine". À ses yeux, le phénomène prend de l’ampleur, encouragé par des associations, parfois même dans les établissements scolaires.

"Il y a toute une partie des transactivistes qui disent : 'il faut écouter le ressenti'. Il faut peut-être prendre du temps pour aller jusqu’au bout du ressenti d'un enfant parce que le ressenti peut durer une année, deux années et puis les choses peuvent changer... Il y a des militants trans qui vont dans les écoles aujourd’hui parce qu’on les laisse entrer. Eh bien non ! C'est comme les militants islamistes, ils n'ont pas de place à l'école ! On ne doit pas ouvrir l'école à un moindre militantisme quel qu'il soit", a-t-elle tranché.

Faire respecter le principe de neutralité en milieu scolaire

Jacqueline Eustache-Brinio appelle le gouvernement à faire respecter dès que possible le principe de neutralité en milieu scolaire. Elle souhaite aussi faire examiner une proposition de loi avant l'été pour interdire purement et simplement le changement de sexe des mineurs.