Les comptes d'Emmanuel Macron passés à la loupe : est-il un bon gestionnaire ?

C'est une information qui va en faire sourire plus d'un : Emmanuel Macron ne gère pas bien ses comptes privés. Comme chaque élu, le chef de l'Etat est dans l'obligation de publier au début et à la fin de son mandat l'état de son patrimoine financier et immobilier. C'est ce qu'a fait le chef de l'Etat début décembre. Et comme disent les maîtresses d'école : "pourrait mieux faire" selon le site Moneyvox.fr qui s'est amusé à éplucher cette déclaration.

Le chef de l'Etat perd du pouvoir d'achat

Le compte courant d'Emmanuel Macron affiche un peu plus de 166.000 euros. C'est l'équivalent d'à peu près un an de salaire de Président de la République. Or l'argent placé sur un compte courant ne rapporte aucun intérêt. Si on regarde l'épargne du chef de l'Etat, ce n'est pas mieux nous dit Maxime Chipoy président de Moneyvox.fr. "Emmanuel Macron a un Livret A qui est quasiment au plafond et un LDD [livret de développement durable et solidaire, NDLR] au plafond. Donc, entre le Livret A, le LDD et son livret bancaire sur lequel il a quasiment 100.000 euros et ses livrets bancaires, Emmanuel Macron perd du pouvoir d'achat chaque mois puisque ce sont des livrets qui sont très peu rémunérateurs et qu'avec l'augmentation de l'inflation, l'argent perd de la valeur au fur et à mesure des mois."

Autre placement maladroit : une assurance vie très chargée en frais bancaires. Et puis, il y a un emprunt de 350.000 euros pour rénover la maison du couple au Touquet. Là encore, le chef de l'Etat aurait tout intérêt à renégocier le taux d'intérêt de son emprunt, qui était de 3% en 2011. Un taux qui pourrait facilement être divisé par deux aujourd'hui.