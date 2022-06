Législatives : «C'est un choc démocratique», estime Bruno Le Maire

C'est une désillusion pour la macronie. Dimanche soir, les résultats des élections législatives annonçaient la fin de la majorité absolue de la coalition Ensemble! au sein de l'hémicycle. En effet, selon les dernières estimations, Ensemble! a obtenu 245 siège, contre 61 pour Les Républicains, 89 le Rassemblement National et 131 pour l'alliance de la gauche, la Nupes.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a réagi à l'annonce des résultats électoraux, évoquant les inquiétudes des Français.

L'exécutif devra aller "plus vite et plus fort"

Le locataire de Bercy a tiré des enseignements de cette défaite de la coalition menée par le chef de l'Etat. "C'est un choc démocratique qui se traduit par une très forte poussée du Rassemblement national et qui, je pense, traduit les inquiétudes profondes des Françaises et des Français", a estimé le fidèle allié d'Emmanuel Macron. "Des inquiétudes sur leur pouvoir d'achat. On va essayer d'y répondre et il faudra sans doute faire mieux. Sur le risque de déclassement pour toutes ces classes moyennes qui travaillent et qui veulent réussir, ainsi que sur la sécurité."

Avant d'ajouter : "Sur tout ça, nous avons vu les problèmes et apporté des premières réponses. Il faudra certainement aller plus vite et plus fort."