Législatives 2024 : pour Eric Ciotti, «ce qui peut inquiéter les marchés financiers, c'est le programme délirant du Nouveau Front Populaire»

À cinq jours d'un second tour des élections législatives, tous les regards sont tournés vers la France, y compris ceux des marchés. De là à dire que la France va vivre une nouvelle crise financière ? Une hypothèse à laquelle ne croit pas Éric Ciotti. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews de Laurence Ferrari, le président des LR rappelle que les "marchés ont plutôt bien réagi après le premier tour" des législatives, avant d'assener : "Ce qui peut inquiéter, c'est le programme délirant du nouveau Front populaire".

"L'inquiétude financière est dans le programme du Nouveau Front Populaire"

Et de détailler le programme de l'alliance des gauches. C'est "200 milliards d'euros de relance, six points de PIB, 100 milliards d'impôts, dont 50 dès l'été". Des prélèvements qui vont augmenter de plusieurs milliers d'euros affirme-t-il, et ainsi "altérer le pouvoir d'achat" des Français. Et de conclure : "Voilà l'inquiétude financière, elle est dans le programme du Nouveau Front populaire !"