Le sénateur Francis Szpiner crée un groupe LR anti-Dati au Conseil de Paris

Le sénateur LR Francis Szpiner quitte le groupe Changer Paris, dont est membre Rachida Dati, pour créer un nouveau groupe de droite au Conseil de Paris, la ministre de la Culture n'étant, selon lui, "plus en mesure d'incarner le rassemblement", annonce-t-il jeudi au Figaro.

Rachida Dati candidate aux municipales de Paris...

"En politique, il faut se montrer responsable et avoir un peu de morale", assène le sénateur et conseiller de Paris, en disant créer ce groupe "sur le terreau de la fidélité à des valeurs". Ayant accepté la proposition d'Emmanuel Macron de rejoindre le gouvernement Attal, en janvier, Rachida Dati "affaiblit sa capacité d'unir les forces qui feront l'alternance attendue par les Parisiens", estime cet avocat, ex-maire du 16e arrondissement. Après sa nomination surprise, Rachida Dati a rapidement confirmé être candidate aux municipales de Paris, esquissant la possibilité d'une alliance entre le camp macroniste et LR.

Mais le mal était fait pour le président des LR, Éric Ciotti, qui a annoncé l'exclure du parti. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy "a décidé de quitter LR pour une aventure personnelle qui nous fragilise collectivement", tacle Francis Szpiner, en lui reprochant de "faire campagne contre le candidat LR aux élections européennes" François-Xavier Bellamy.

Son groupe, dont la création a reçu le "plein soutien d'Éric Ciotti et Hervé Morin", respectivement présidents des Républicains et des Centristes, compte "pour le moment une douzaine" d'entre eux, indique Francis Szpiner. Soit près d'un quart des 53 élus du groupe Changer Paris, qui était présidé par Rachida Dati jusqu'à son entrée au gouvernement.

Et en tête des intentions de vote au premier tour

LR se retrouve face à un dilemme : un sondage Ipsos pour La Tribune Dimanche donne Rachida Dati largement en tête des intentions de vote au premier tour, qu'elle soit sans rival à droite ou au centre (38%), confrontée à Francis Szpiner (34%), ou même à ce dernier et à l'ex-député Horizons Pierre-Yves Bournazel (30%). En face, la maire PS Anne Hidalgo ou son premier adjoint Emmanuel Grégoire ne recueillent que 13% à 16% des voix. Mercredi, le député Renaissance Sylvain Maillard, à la tête de sa fédération parisienne, a ouvert la porte à ce que le parti présidentiel soutienne un "candidat naturel de notre majorité".

Pour Francis Szpiner, "aujourd'hui, c'est Renaissance qui a besoin de nous à Paris et pas le contraire", car "la droite républicaine est ancrée dans tous les arrondissements". Le camp macroniste ne compte que sept élus au Conseil de Paris après le fiasco, en 2020, de la campagne entamée par Benjamin Griveaux et terminée par Agnès Buzyn. Jeudi, le groupe Changer Paris a rapidement réagi dans un communiqué : sa nouvelle présidente Catherine Dumas y regrette une "initiative qui risque d'affaiblir la droite à Paris" au moment où "les Parisiens expriment massivement leur rejet de la politique désastreuse entreprise par Anne Hidalgo".

Avec "une quarantaine de conseillers", Changer Paris "demeure la première force d'opposition à Paris", souligne la sénatrice.